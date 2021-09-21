Полиция начала расследование пожара в школе в Чугуеве

Пожар в общеобразовательной школе №2 в г.Чугуев Харьковской области произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Установлено, что возгорание произошло на крыше здания спортзала. Затем огонь перекинулся на близлежащие помещения. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По факту пожара полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 19 сентября в 19:28 в г.Чугуев в двухэтажном здании школы № 2 возник пожар. В 22:02 того же дня огонь был локализован, в 6:30 20 сентября - полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 500 м кв., повреждены помещения спортзала