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01:29 21.09.2021

За подделку Covid-сертификатов введут отдельную уголовную статью

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За подделку Covid-сертификатов введут отдельную уголовную статью

За подделку Covid-сертификатов введут отдельную уголовную статью, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - сказал Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он отметил, что министерство не будет поддерживать тех медработников, которых уличат в приобретении поддельных Covid-сертификатов или ПЛР-тестов.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, для недопущения распространения поддельных Covid-сертификатов будет установлен жесткий контроль и сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, выданных Украиной и ЕС.

Теги: #covid #статья #подделка #сертификаты #украина
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