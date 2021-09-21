Более 99% смертей от COVID в Украине среди не вакцинированных граждан, заявил Ляшко

В Украине более 99% смертей от последствий коронавируса среди тех, кто не был вакцинирован против вируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня COVID-19 это пандемия невакцинированных людей. Мы сделали анализ, что происходит в стране с 15 июня по 15 сентября... 99,2% летальных случаев - это вакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь", - сказал Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.