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00:04 21.09.2021

Более 99% смертей от COVID в Украине среди не вакцинированных граждан, заявил Ляшко

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Более 99% смертей от COVID в Украине среди не вакцинированных граждан, заявил Ляшко

В Украине более 99% смертей от последствий коронавируса среди тех, кто не был вакцинирован против вируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня COVID-19 это пандемия невакцинированных людей. Мы сделали анализ, что происходит в стране с 15 июня по 15 сентября... 99,2% летальных случаев - это вакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь", - сказал Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Теги: #коронавирус #украина #смерти
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