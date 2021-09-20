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23:20 20.09.2021

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

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Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президентский самолет совершил посадку в Нью-Йорке", - сообщил Никифоров агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, выступление президента Украины ожидается в среду, 22 сентября, около 16.40 по времени (по местному времени).

В рамках визита запланировано выступление президента на Генассамблее ООН, ряд двусторонних и многосторонних встреч главы государства и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам ", - заявил глава МИД Украины.

По его словам, "Зеленский консолидирует международную поддержку Украины ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19".

Во вторник, 21 сентября, у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентами Польши, Молдовы и Грузии.

Теги: #сша #генассамблея_оон #украина
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