21 сентября: Какой сегодня праздник

21 сентября - Международный день мира. Этот день Генассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается World Alzheimer's Day, или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

День основания празднуют сразу три украинских города: Чернигов (907), Дрогобыч (1091) и Славута (1634).

Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (Рождение Матери Иисуса Христа) —всемирный день радости, который празднуется как православной, так и католической церковью. В православии принадлежит к двенадцати великим церковным праздникам. Согласно церковному учению, момент рождения Девы Марии был важнейшим событием в истории христианства, началом пути спасения всего человечества. Писание свидетельствует, что родителями Марии были обычные люди, Иоаким и Анна. Они долго не могли иметь детей, но постоянно молились об этом. Однажды им явился ангел и сказал, что вскоре у них родится ребенок, о котором будут говорить во всем мире. Так и случилось, через 9 месяцев Анна родила и, по традиции тех времен, девочку отдали в храм для служения Богу.

Традиции:

Рождество Пресвятой Богородицы называли второй Пречистой. Обычно на вторую Пречистую было принято просить Богородицу о содействии бездетным женщинам в рождении ребенка. В древности этот день так и назывался — праздником Рожаницы — и был женским, семейным и родильным праздником. В некоторых регионах Украины его называли "бабьим праздником". Вместе с тем, со второй Пречистой связан последний срок заготовки волшебного зелья. Считалось, что собранные между первой и второй Пречистыми приворотные травы имели особое свойство привлекать мужчину к женщине, и наоборот. Но детям запрещали ходить полевыми и лесными дорогами, поскольку "на них ужи сушатся".

В древности в этот день уже можно было засылать сватов (свадьбы разрешались только с Покровы). Для пасечников это был последний срок подготовки ульев на зиму, а владельцы овец вторично завершали их стрижку. В это время заметно портилась погода, дни становятся мрачными, обычно шел дождь, поэтому и говорится: "Первая Пречистая рожь засевает, а вторая — дождем поливает".

Женщины, у которых нет детей, готовят обед и приглашают бедных — "чтобы молилась Богородица за их детей".

Женщины также заказывают службу в церкви, а после богослужения приглашают людей к себе на обед.

Также в этот день женщины рано утром шли на водоемы. Считали, если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. А для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно засватают в этом году.

Чтобы избежать "злого глаза", клеветы и болезни, в Рождество Пресвятой Богородицы сжигали старую одежду и обувь.

Именины: Георгий, Иван, Мария, Юрий

Запреты:

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Поэтому в эти дни не постились, а после молитв в храме собирали веселые застолья. Нельзя работать в этот день, заниматься тяжелым физическим трудом. Например, убирать, рубить дрова, чинить вещи. На праздник запрещается ругаться и проявлять злость. Особенно это важно по отношению к близким.

В этот день:

1435 — Герцог Бургундии Филипп Красивый подписал Аррасское соглашение с королем Франции Карлом VII, разорвав тем самым отношения с Англией.

1451 — Евреям Голландии велено носить на одежде опознавательные знаки.

1776 — Начался Великий пожар в Нью-Йорке

1792 — Во Франции открыт Национальный Конвент, принят декрет об упразднении королевской власти.

1898 — императрица Ци Си захватила власть в результате дворцового переворота, закончив Сто дней реформ.

1920 — Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах.

1922 — Американский президент Уоррен Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.

1933 — В Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге Рейхстага.

1937 — Вышел роман Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

1940 — В Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.

1940 — Открыт Львовский театр оперы и балета.

1943 — Чернигов освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1991 — На референдуме 99% избирателей проголосовали за независимость Армении.

1998 — по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона в деле Моники Левински.

2000 — американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену.

2019 — старт украинского фестиваля "Comic Con Ukraine 2019" в Киеве.

Приметы:

Пришла Пречистая — на дереве чисто, а придет Покрова — на дереве голо.

Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая.

Первая Пречистая рожь засевает, а вторая Пречистая — дождем поливает.

Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень будет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.