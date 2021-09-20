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18:01 20.09.2021

Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитетах полицейских офицеров связи, командированных в Европол

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Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитетах полицейских офицеров связи, командированных в Европол

Украина и Нидерланды подписали Соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о привилегиях и иммунитетах офицеров связи, командированных Украиной в Европол, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Соответствующий документ в понедельник во время официальной встречи подписали глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и посол Королевства Нидерланды в Украине Йоханнес де Мол.

Соглашение направлено на унормирование вопроса гарантий безопасности и защиты украинских офицеров связи при выполнении ими задач в Европоле.

"Это соглашение является очень важным шагом в нашем дальнейшем сотрудничестве, а следовательно - и в совместном противодействии транснациональной преступности", - отметил глава Нацполиции.

Реализация данного соглашения позволит направить полицейских в Европол в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 мая 2019 № 494 "О направлении офицеров связи в Европейский полицейский офис".

"Это усиление сотрудничества между Украиной, Европолом и государствами-членами Европейского Союза в предотвращении и борьбе с международной преступностью в рамках взятых Украиной обязательств в сфере европейской интеграции", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #связь #офицеры #европол
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