Владимир Кличко про работу брата: Без выносливости это было бы невозможно

Чемпион по боксу Владимир Кличко считает, что политика – призвание его брата Виталия. Об этом он завил в интервью журналистке Соне Кошкиной для LB.ua. Младший брат лидера «УДАРа» отметил, что с уважением относится к его деятельности.

«Меня часто путают с ним. Подходят ко мне, обращаются ко мне как к мэру. Изначально говорят про улицы, дороги, лифты, оплаты, ЗП. Мне приятно, когда я, например, прохожусь по Пейзажной аллее и мне, путая с Виталием, просто говорят «спасибо». Какому еще политику скажут спасибо? Я с огромным уважением отношусь к тому, чем занимается брат. Честно скажу, мне его жалко. Очень много жизненной энергии, персонального времени он мог потратить на массу вещей в жизни, а не только лишь быть должным кому-то за выбор. Но это призвание. Хоть и тяжело, но ему это нравится», - заявил Владимир Кличко.

В то же время Владимир Кличко отметил, что зачастую общество относится негативно к политикам, вне зависимости от их должности и уровня эффективности. Он добавил, что считает Виталия Кличко скорее менеджером.

«Политики нелюбимы. Неважно, какая у тебя должность. Политика для общества - не совсем та профессия, которая заслуживает симпатии. Скорее, наоборот. Все, что он делает, он делает не для себя. Люди привыкли к постоянству. Как минимум 50% будут против любого решения. Не важно, какие изменения. Хорошие ли, плохие ли. Я его политиком не считаю, кстати. Почему? Потому что он - менеджер. Каждый день это персональный, человеческий фактор. Нужно следить, смотреть. 24 часа 7 дней в неделю. Это менеджмент, не политика», - считает олимпийский чемпион.

Владимир Кличко убежден, что спортивная карьера дала брату необходимые навыки для работы мэром столицы.

«Все сходится к одному принципу - выносливость. Endurance. Приобретенное через спорт, кровь и пот слово. Выносливость. Я сам иногда удивляюсь, наблюдая за активностью брата в очень непростой политической сфере. Без выносливости это было бы просто невозможно», - подытожил Кличко.