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17:21 20.09.2021

Всемирный конгресс украинцев обратился к верховному комиссару ООН из-за преследований украинцев в РФ

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Всемирный конгресс украинцев обратился к верховному комиссару ООН из-за преследований украинцев в РФ

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) направил официальное обращение на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Башелет в связи с растущими нарушениями прав человека этнических украинцев в РФ и в ответ на новые репрессивные меры, недавно введенные российскими властями против украинского этнического меньшинства, сообщает в понедельник пресс-служба конгресса.

"Осуждение верховным комиссаром ООН по правам человека грубых нарушений прав человека украинского этнического меньшинства в Российской Федерации и усилий российского правительства, направленных на ликвидацию украинской общины, станет четким сигналом поддержки для всемирной украинской общины, которая находится на передовой борьбы против российской дезинформации и агрессии против украинцев во всем мире", - говорится в официальном обращении.

В Конгрессе отмечают, что в конце июня 2021 года президент РФ Владимир Путин ввел в действие законы об уголовной ответственности за связи с т.н. "нежелательными" организациями, включая ВКУ, в связи с чем было вынуждено приостановлено членство в Конгрессе всех входивших в него организаций из РФ.

"В течение последних 15 лет, путем системных запугиваний и преследований, путинский режим осуществляет последовательную политику насильственной ассимиляции украинцев - крупнейшего по численности этнического меньшинства в Российской Федерации. Как составную часть этой политики российские власти проводит системную ликвидацию украинских организаций в различных регионах РФ, лишая украинское меньшинство институциональных и организационных основ, а также любых возможностей изучать родной язык или практиковать родную культуру", - говорится в сообщении.

Еще одной составляющей процесса указан реанимированный в РФ нарратив о том, что украинцы и русские якобы является "одним народом", что привело к тому, что большинство украинцев в РФ "элементарно боятся публично раскрывать свою этническую принадлежность, ведь это может представлять угрозу для их работы и безопасности их семей", отмечают в ВКУ.

Теги: #вку #оон
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