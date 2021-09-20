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17:17 20.09.2021

Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре - СМИ

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Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре - СМИ

Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля, который произошел в Днепре 15 сентября и привел к гибели сотрудницы регионального управления ГСЧС Дарьи Гречищевой и парамедика Алексея Кавлака, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на заместителя руководителя областной прокуратуры Александр Савенко.

Как отметил Савенко на брифинге в понедельник, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые "имели активную гражданскую позицию", в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий на Донбассе.

По второй версии взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". При этом Савенко не уточнил, что это за лица, ссылаясь на тайну следствия.

Он сообщил, что сила взрыва отвечала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Где именно была взрывчатка, сейчас выясняют.

Представитель прокуратуры также рассказал, что юридическая квалификация преступления - "теракт" - связана с тем, что взрыв произошел в общественном месте, почти в центре Днепра.

Как сообщалось, в г.Днепр 15 сентября в 9 утра на просп.Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека. СБУ расследует уголовное производство по факту взрыва автомобиля по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #взрыв #днепр #версии
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