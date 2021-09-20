События

16:30 20.09.2021

В Тель-Авиве пройдёт Первая Бизнес-презентация украинской недвижимости для израильских инвесторов

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Первая Бизнес-презентация недвижимости в Украине для израильских инвесторов, организованная Global Israeli Initiative совместно с UkraineInvest и Посольством Украины в Государстве Израиль, пройдёт 26-26 октября в Тель-Авиве. Об этом сообщила глава международной платформы для сотрудничества и интеграции Global Israeli Initiative Алена Новгородская.

«Посольство и наша организация пришли к решению о проведении этого мероприятия в гибридном формате – online/offline, будут собраны потенциальные израильские инвесторы, 50-70 человек каждый день. Будет выступать Посол Евгений Корнийчук, а также управляющий директор организации при Кабмине UkraineInvest (он будет участвовать online). Также израильские спикеры будут присутствовать на мероприятии физически, украинские – посредством телемостов», - сказала она.

Алена Новгородская подчеркнула, что на сегодня уже получено свыше 500 откликов на мероприятие и около 200 заполненных форм на участие.

«В нашей презентации будут участвовать 4 крупные строительные компании (3 украинских и одна – израильско-украинская), которые ведут объекты по всей Украине, не конкурирующие между собой, поскольку одни строят в сегменте «премиум», другие в «эконом». Все они проведут свои презентации. Будет презентован срез по строительному рынку Украины и тенденции в сфере украинской недвижимости. Отдельная сессия будет посвящена законодательным нюансам», - отметила она.

Организатор мероприятия также подчеркнула, что презентация пройдёт в новом Украинском доме.

«Мы ещё его называем Украинский культурный центр или Украинский бизнес-центр. Посольство планирует запустить его к концу сентября, локация уже практически полностью готова, ремонт завершён. Украинский дом будет размещён неподалёку Посольства, это новое двухэтажное здание», - сказала Алена Новгородская.

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Интерфакс-Украина
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