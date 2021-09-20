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16:45 20.09.2021

Безуглая прокомментировала информацию о возможном давлении на Бурбу и членов парламентской ВСК

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Безуглая прокомментировала информацию о возможном давлении на Бурбу и членов парламентской ВСК

Председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") опровергла информацию о том, что на членов ВСК оказывается давление в связи с рассмотрением материалов по делу наемников ЧВК Вагнера.

"Никто из членов ВСК непосредственно касательно давления и предостережений таких не обращался. О Василии Васильевиче (экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба - ИФ) не комментирую в силу того, что, как я уже отмечала, мы начали работу с ним, она продолжается, по результатам работы будут комментарии", - сказала Безуглая на брифинге в понедельник.

Вместе с тем на вопрос о том, обращался ли Бурба с просьбой предоставить ему госохрану, глава ВСК назвала такую информацию закрытой.

Ранее народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил журналистам, что на Бурбу оказывается давление со стороны власти.

"Еще на прошлом заседании члены комиссии говорили, что они приняли решение обратиться, чтоб предоставить государственную охрану и защитить людей, принимавших участие в этих мероприятиях. Но, к сожалению, пока это не сделано. Они чувствуют угрозы, давление со стороны властей. Они чувствуют преследования. Конечно, это позорная ситуация, потому что это те люди, которых нужно охранять хотя бы от страны-агрессора", - цитировала Княжицкого пресс-служба "Европейской солидарности".

Теги: #давление #вск #бурба
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