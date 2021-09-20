События

16:01 20.09.2021

Президент Германии посетит Украину 6 октября

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Президент Германии посетит Украину 6 октября

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба федерального президента, Зеленский и Штайнмайер примут участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Помимо мемориальной церемонии в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру, запланированы дискуссии с участниками мероприятия.

"Более подробная информация о программе посещения будет опубликована позже", - сказано в сообщении.

Теги: #украина #штайнмайер
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Интерфакс-Украина
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