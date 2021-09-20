Оппозиция пытается сорвать работу ВСК, которая рассматривает информацию по делу "вагнеровцев"

Представители оппозиционных политических сил пытаются сорвать работу временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины, которая в частности рассматривает материалы по делу "вагнеровцев", заявила ее руководитель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"На данный момент оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу. Тем не менее, мы продолжаем работу. Сегодня был частично заслушан также свидетель - господин Бурба (экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба - ИФ), мы продолжим его заслушивать и протокол об этом также будет доставлен к материалам временной следственной комиссии", - сказала Безуглая на брифинге в понедельник.

При этом она подчеркнула, что в связи с попытками сорвать работу ВСК со стороны оппозиции также комиссия оказывается ограниченной в намерении и перейти к рассмотрению вопроса об Иловайской трагедии и о переговорах нардепа Медведчука с россиянами.