Спецслужбы РФ после задержания "вагнеровцев" полностью переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины - Безуглая

Спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по сбору информации о наемниках ЧВК "Вагенер", а после их задержания начали дезинформационную спецоперацию против Украины, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"По предварительной информации, полученной ВСК, есть основания полагать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по документированию, и начали свою контр-игру, используя активные мероприятия Украины в пределах оперативной игры как прикрытие для своих активных мероприятий против Украины... С момента задержания наемников спецслужбы России полностью переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины", - отметила Безуглая на брифинге в понедельник.

При этом она подчеркнула, что на ВСК собирается рекомендовать правоохранительным органам в пределах своих полномочий проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России.

По словам Безуглой, комиссия установила, что спецслужбы России разрешили вывести с территории РФ в Беларусь 33-х наёмников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции проводилась уже после того, как "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси.