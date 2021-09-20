События

15:50 20.09.2021

Спецслужбы РФ после задержания "вагнеровцев" полностью переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины - Безуглая

1 мин читать
Спецслужбы РФ после задержания "вагнеровцев" полностью переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины - Безуглая

Спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по сбору информации о наемниках ЧВК "Вагенер", а после их задержания начали дезинформационную спецоперацию против Украины, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"По предварительной информации, полученной ВСК, есть основания полагать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по документированию, и начали свою контр-игру, используя активные мероприятия Украины в пределах оперативной игры как прикрытие для своих активных мероприятий против Украины... С момента задержания наемников спецслужбы России полностью переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины", - отметила Безуглая на брифинге в понедельник.

При этом она подчеркнула, что на ВСК собирается рекомендовать правоохранительным органам в пределах своих полномочий проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России.

По словам Безуглой, комиссия установила, что спецслужбы России разрешили вывести с территории РФ в Беларусь 33-х наёмников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции проводилась уже после того, как "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси.

Теги: #вагнеровцы #вск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 20.09.2021
Оппозиция пытается сорвать работу ВСК, которая рассматривает информацию по делу "вагнеровцев"

Оппозиция пытается сорвать работу ВСК, которая рассматривает информацию по делу "вагнеровцев"

14:38 20.09.2021
Парламентская ВСК, рассматривающая материалы по делу "вагнеровцев", срочно объявила перерыв до вторника - нардеп Костенко

Парламентская ВСК, рассматривающая материалы по делу "вагнеровцев", срочно объявила перерыв до вторника - нардеп Костенко

11:35 17.09.2021
И.о. директора ГБР Сухачев о "деле вагнеровцев": информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили

И.о. директора ГБР Сухачев о "деле вагнеровцев": информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили

11:04 16.09.2021
ВСК Рады с усиленными мерами безопасности заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев"

ВСК Рады с усиленными мерами безопасности заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев"

21:26 14.09.2021
Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

20:57 14.09.2021
Кворума на парламентской ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", не стало перед заслушиванием экс-начальника ГУР Бурбы - нардеп Костенко

Кворума на парламентской ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", не стало перед заслушиванием экс-начальника ГУР Бурбы - нардеп Костенко

20:10 14.09.2021
Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

19:31 14.09.2021
Парламентская ВСК, которая рассматривает материалы по делу "вагнеровцев", соберётся ещё раз 20 сентября

Парламентская ВСК, которая рассматривает материалы по делу "вагнеровцев", соберётся ещё раз 20 сентября

18:54 14.09.2021
Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

18:58 13.09.2021
Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН - источник

Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до 31 декабря

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

Президент Германии посетит Украину 6 октября

Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН - источник

СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ за помощь РФ в захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

Группа "Довира" требует от правительства предоставить бюджетным учреждениям возможность переходить к поставщику последней надежды

Центр массовой вакцинации от COVID-19 открыли в ТРЦ River Mall в Киеве

Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до 31 декабря

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

В здании детской поликлиники во Львове произошло возгорание электрощитовой, эвакуированы 20 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА