События

15:12 20.09.2021

СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ за помощь РФ в захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

1 мин читать
СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ за помощь РФ в захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", который способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над оккупированным АР Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова, в частности международного аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух".

"По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ. Во время аннексии украинского полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крым", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #крым #сбу #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 20.09.2021
СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

11:41 20.09.2021
Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан - Стефанчук

Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан - Стефанчук

11:22 20.09.2021
Поездка "международных наблюдателей" в Крым не легитимизирует незаконный избирательный процесс - спикер МИД Украины

Поездка "международных наблюдателей" в Крым не легитимизирует незаконный избирательный процесс - спикер МИД Украины

10:01 20.09.2021
Задержан экс-чиновник ГУ МВД Украины в Киеве, скрывавшийся от суда по делам Майдана

Задержан экс-чиновник ГУ МВД Украины в Киеве, скрывавшийся от суда по делам Майдана

20:33 17.09.2021
Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

12:52 17.09.2021
СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

СБУ ликвидировала ботоферму, намеревавшуюся сорвать национальную программу вакцинации в Украине по заказу РФ

11:15 17.09.2021
МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

10:46 17.09.2021
И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

10:22 17.09.2021
В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, призывавшего к разделению Украины

В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, призывавшего к разделению Украины

15:28 16.09.2021
СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН - источник

Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до 31 декабря

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

Оппозиция пытается сорвать работу ВСК, которая рассматривает информацию по делу "вагнеровцев"

Президент Германии посетит Украину 6 октября

Спецслужбы РФ после задержания "вагнеровцев" полностью переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины - Безуглая

Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН - источник

Парламентская ВСК, рассматривающая материалы по делу "вагнеровцев", срочно объявила перерыв до вторника - нардеп Костенко

Группа "Довира" требует от правительства предоставить бюджетным учреждениям возможность переходить к поставщику последней надежды

Центр массовой вакцинации от COVID-19 открыли в ТРЦ River Mall в Киеве

Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до 31 декабря

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА