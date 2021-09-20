СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ за помощь РФ в захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", который способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над оккупированным АР Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова, в частности международного аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух".

"По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ. Во время аннексии украинского полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крым", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.