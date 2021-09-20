Парламентская ВСК, рассматривающая материалы по делу "вагнеровцев", срочно объявила перерыв до вторника - нардеп Костенко

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины на заседании по рассмотрению материалов по делу "вагнеровцев" срочно объявила перерыв в своей работе до 21 сентября, сообщил член фракции "Голос" Роман Костенко.

"Сегодня (20 сентября - ИФ) ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбо. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", - написал Костенко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.