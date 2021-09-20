События

14:08 20.09.2021

Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до 31 декабря

2 мин читать
Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до 31 декабря

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года», - говорится в сообщении правительства.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливается желтый уровень эпидопасности.

Как сообщалось, новые противоэпидемические ограничения вступили в силу с 20 сентября.

В "зеленой" зоне действует требование обязательного ношения масок в общественных помещениях и транспорте.

В "желтой" зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, а также запрещаются:

- массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

- загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

- загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой". Местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В "красной" зоне эпидопасности запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 лицо, пересекающее границу или прибывающее из временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.

Теги: #продление #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 15.09.2021
Кабмин ужесточил правила пересечения украинской границы из-за пандемии

Кабмин ужесточил правила пересечения украинской границы из-за пандемии

10:58 15.09.2021
Новое карантинное постановление Кабмина вступает в силу с 20 сентября

Новое карантинное постановление Кабмина вступает в силу с 20 сентября

05:33 15.09.2021
Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

17:20 14.09.2021
Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

16:01 14.09.2021
Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

12:37 14.09.2021
Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

12:00 14.09.2021
Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

23:06 13.09.2021
На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

14:26 10.09.2021
ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

13:49 08.09.2021
Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Шесть человек погибли и 24 пострадали в результате нападения на Пермский университет - Минздрав РФ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

В здании детской поликлиники во Львове произошло возгорание электрощитовой, эвакуированы 20 человек

Радуцкий призвал невакцинированных нардепов сделать обязательный антиген-тест перед заседаниями Рады

Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

Холодная и сырая погода будет в Украине в ближайшие дни

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

За 5 лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросло в 10 раз - Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА