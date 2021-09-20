Госкомиссия ТЭБ и ЧС во вторник рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во вторник, 21 сентября, рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины «желтого» уровня эпидемиологической опасности с 22 сентября.

«Во вторник состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление «желтого» эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.