В здании детской поликлиники во Львове произошло возгорание электрощитовой, эвакуированы 20 человек

В четырехэтажном здании детской поликлиники во Львове в понедельник произошло возгорание электрощитовой, пожарные эвакуированы 20 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"20 сентября в 11:53 в г.Львов на ул. Генерала Чупринки, 61 в четырехэтажном здании детской поликлиники на цокольном этаже возникло возгорание электрощитовой. В 12:20 возгорание электрощитовой ликвидировано на площади 1 м кв", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС совместно с персоналом вывели на свежий воздух 20 человек. К тушению были привлечены 22 человека и 5 ед. техники ГСЧС.