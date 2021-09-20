Радуцкий призвал невакцинированных нардепов сделать обязательный антиген-тест перед заседаниями Рады

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") призвал руководство парламента обеспечить соблюдение норм законодательства об инфекционной безопасности населения, в частности, обязать невакцинированных народных депутатов проходить обязательный антиген-тест перед заседанием согласительного совета и пленарными заседаниями парламента.

"Обращаюсь ко всему руководству Верховной Рады: всё-таки прошу вас обеспечить соблюдение требований законодательства Украины касательно инфекционной безопасности населения, постановлений правительства об обязательном ношении масок в Верховной Раде... Предлагаю, чтобы главы комитетов, руководители фракций так же требовали от своих депутатов... Во-вторых, я бы предложил, чтобы... люди, которые невакцинированные, перед заседанием согласительного совета, перед заседанием Верховной Рады п должны пройти антиген-тест", - сказал Радуцкий на заседании согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем он предположил, что парламентарии могут "позволить себе делать это не за бюджет Верховной Рады, а за собственные средства".

Кроме того, по словам руководителя профильного комитета, показатель вакцинированности среди депутатов на сегодняшний день является гораздо более низким, чем на некоторых предприятиях страны.