Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

Верховная Рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля с отчетом о подготовке к отопительному сезону и тарифах на "часе вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы подходим уже непосредственно к отопительному периоду, тарифы, готовность. И на прошлой неделе во время "Часа вопросов к правительству" и даже перед этим мы слушали позицию премьер-министра. Все договорились, что на этой неделе во время "часа вопросов к правительству" заслушаем именно Дениса Анатольевича Шмыгаля относительно готовности, относительно тех вопросов, которые действительно беспокоят украинцев", - сказал Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

Руководители фракций и члены согласительного совета поддержали это предложение спикера.