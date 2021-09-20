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12:39 20.09.2021

Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

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Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

Верховная Рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля с отчетом о подготовке к отопительному сезону и тарифах на "часе вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы подходим уже непосредственно к отопительному периоду, тарифы, готовность. И на прошлой неделе во время "Часа вопросов к правительству" и даже перед этим мы слушали позицию премьер-министра. Все договорились, что на этой неделе во время "часа вопросов к правительству" заслушаем именно Дениса Анатольевича Шмыгаля относительно готовности, относительно тех вопросов, которые действительно беспокоят украинцев", - сказал Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

Руководители фракций и члены согласительного совета поддержали это предложение спикера.

Теги: #шмыгаль #час_вопросов
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