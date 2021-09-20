События

12:32 20.09.2021

Холодная и сырая погода будет в Украине в ближайшие дни

1 мин читать
Холодная и сырая погода будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки холодную и сырую погоду в Украине будет определять воздух арктического происхождения с севера Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой, в Крыму умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киеве - местами небольшой дождь; ветер северо-западный, порывистый, 7-12 м/с; температура ночью 5-7°, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была 28,3° в 2017г., самая низкая ночью -1,9° в 1881г.

В среду, 22 сентября, в северных, днём также в западных и центральных областях местами небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных областях на почве заморозки 0-3°, днём 6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днём 11-16°.

В Киеве в среду местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

 

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 19.09.2021
В начале недели в Украине ожидается дождливая погода и похолодание

В начале недели в Украине ожидается дождливая погода и похолодание

12:58 18.09.2021
В Украине холодает

В Украине холодает

16:19 16.09.2021
К понедельнику арктическая масса захватит почти всю территорию Украины

К понедельнику арктическая масса захватит почти всю территорию Украины

12:32 16.09.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

12:18 15.09.2021
В Украине в четверг будет умеренно теплая, сухая погода

В Украине в четверг будет умеренно теплая, сухая погода

13:32 14.09.2021
В Украине ожидается сухая погода, местами туман

В Украине ожидается сухая погода, местами туман

13:01 13.09.2021
В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода, без осадков

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода, без осадков

12:11 12.09.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы

15:23 11.09.2021
В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

16:27 10.09.2021
Продажи электрокаров в мире возрастут на 44% в 2021 году — Bacanora Lithium

Продажи электрокаров в мире возрастут на 44% в 2021 году — Bacanora Lithium

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

За 5 лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросло в 10 раз - Минсоцполитики

Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА