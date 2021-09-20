Холодная и сырая погода будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки холодную и сырую погоду в Украине будет определять воздух арктического происхождения с севера Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой, в Крыму умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киеве - местами небольшой дождь; ветер северо-западный, порывистый, 7-12 м/с; температура ночью 5-7°, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была 28,3° в 2017г., самая низкая ночью -1,9° в 1881г.

В среду, 22 сентября, в северных, днём также в западных и центральных областях местами небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных областях на почве заморозки 0-3°, днём 6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днём 11-16°.

В Киеве в среду местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.