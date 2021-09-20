Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

Согласительный совет руководителей фракций и групп включил в повестку дня предстоящей пленарной недели парламента законопроекты о деолигархизации и о наполнении государственного бюджета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа" включить в повестку дня пленарной недели законопроекты №5599 и №5600. Оно было поддержано.

Как сообщалось, аппарат Верховной Рады не включил данные законопроекты в повестку дня, поскольку они не подготовлены к рассмотрению, как того требует регламент, и нужно время для завершения подготовки документов.