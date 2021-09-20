События

12:22 20.09.2021

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

1 мин читать
Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

Согласительный совет руководителей фракций и групп включил в повестку дня предстоящей пленарной недели парламента законопроекты о деолигархизации и о наполнении государственного бюджета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа" включить в повестку дня пленарной недели законопроекты №5599 и №5600. Оно было поддержано.

Как сообщалось, аппарат Верховной Рады не включил данные законопроекты в повестку дня, поскольку они не подготовлены к рассмотрению, как того требует регламент, и нужно время для завершения подготовки документов.

Теги: #бюджет #деолигархизация #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 20.09.2021
Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

23:43 17.09.2021
Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации -

Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации -

14:47 17.09.2021
Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

10:57 17.09.2021
Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

10:01 17.09.2021
Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

16:09 16.09.2021
Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

14:39 15.09.2021
Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

11:58 15.09.2021
Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

13:12 14.09.2021
Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

Кабмин предлагает предусмотреть дефицит госбюджетна-2022 на уровне 188 млрд грн - премьер

11:03 11.09.2021
Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада заслушает Шмыгаля на "часе вопросов к правительству"

Холодная и сырая погода будет в Украине в ближайшие дни

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

СБУ в конце сентября проведет антитеррористические учения во Львовской области

За 5 лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросло в 10 раз - Минсоцполитики

Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

Задержан экс-чиновник ГУ МВД Украины в Киеве, скрывавшийся от суда по делам Майдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА