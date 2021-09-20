Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает необходимым внести изменения в законодательство, позволяющие проводить заседания парламента в онлайн-режиме.

"Такая ситуация (когда спикер парламента Дмитрий Разумков находится на самоизоляции в связи с коронавирусной болезнью - ИФ), как по мне, предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности переведения деятельности Верховной Рады в определенных случаях в онлайн", - сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.

Он напомнил, что законодательство предусматривает проведение в режиме онлайн только заседаний комитетов.

Разумков в понедельник проводит заседание согласительного совета дистанционно.