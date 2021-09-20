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12:03 20.09.2021

За 5 лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросло в 10 раз - Минсоцполитики

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За 5 лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросло в 10 раз - Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что за последние пять лет в Украине количество учеников в инклюзивных классах выросла в десять раз.

"Украина существенно нарастила темпы внедрения инклюзии в средних учебных заведениях. По информации Государственной службы качества образования Украины, еще пять лет назад в инклюзивных классах обучалось в десять раз меньше детей, чем сегодня. Сейчас инклюзивное обучение организовано почти в 43% школ, в более 18 тыс. классов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что заведение образования по заявлению родителей должно создать инклюзивный класс в обязательном порядке, а также обеспечить детям с особыми образовательными потребностями постоянную или частичную поддержку во время обучения.

"Если же особые образовательные потребности у ученика обнаружены во время учебного процесса, дирекция заведения должна приложить усилия для их минимизации, а когда этого недостаточно, рекомендует родителям обратиться в инклюзивно-ресурсный центр для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка. И уже на основе его заключения школа оказывать поддержку с учетом выявленных у нее проблем. А именно: будет обеспечивать условия для беспрепятственного доступа ребенка в помещение школы, закупать оборудование ресурсной комнаты и средств коррекции в соответствии со своими возможностями", - говорится в сообщении.

Теги: #ученики #инклюзивность
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