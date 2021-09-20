Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения на Пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК).

"В результате восемь человек погибло, несколько пострадало", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в понедельник в "Интерфакс" (Interfax.ru).

По уточненным данным, в результате стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) пострадали 19 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

В СКР ранее сообщили, что пять человек погибли, еще шесть пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, и сообщили, что сам стрелок при задержании был ранен.

"По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибли, шесть пострадали", - говорится в сообщении, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - говорится в пресс-релизе.

Между тем, по информации пресс-службы университета, стрелок был ликвидирован.