События

10:59 20.09.2021

В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

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В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

В среду, 22 сентября, по всей территории Украины начнутся стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021", планируется перемещение большого количества военной техники и личного состава, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения обучения и сохранять спокойствие. Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных сил Украины и попытки проникновения на их территорию", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в Генштабе информируют, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все пролеты беспилотных летательных аппаратов будут прекращены.

"Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия", - говорится в сообщении.

Теги: #объединенные_усилия #учения
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