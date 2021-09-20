В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

В среду, 22 сентября, по всей территории Украины начнутся стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021", планируется перемещение большого количества военной техники и личного состава, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения обучения и сохранять спокойствие. Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных сил Украины и попытки проникновения на их территорию", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в Генштабе информируют, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все пролеты беспилотных летательных аппаратов будут прекращены.

"Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия", - говорится в сообщении.