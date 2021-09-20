В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

В Великобритании с 20 сентября начали прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает Sky News.

Около 3 млн подростков смогут получить вакцину. Ожидается, что в основном вакцинация будет проводиться в школах. В Шотландии подростки также смогут привиться в поликлинике или дождаться письма о назначенном приеме.

Молодым британцам предложат сделать одну дозу вакцины Pfizer. Согласие родителя не будет требоваться, если ребенок считается способным самостоятельно принять решение.

Сообщается, что директорам школ дано указание связываться с полицией, если рядом с учебными заведениями будут проходить протесты против вакцинации.

Ранее вакцины подросткам уже предложили несколько стран, в том числе Франция и Германия.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 7,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 135 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили 81,7% населения.