События

10:42 20.09.2021

В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

1 мин читать
В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

В Великобритании с 20 сентября начали прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает Sky News.

Около 3 млн подростков смогут получить вакцину. Ожидается, что в основном вакцинация будет проводиться в школах. В Шотландии подростки также смогут привиться в поликлинике или дождаться письма о назначенном приеме.

Молодым британцам предложат сделать одну дозу вакцины Pfizer. Согласие родителя не будет требоваться, если ребенок считается способным самостоятельно принять решение.

Сообщается, что директорам школ дано указание связываться с полицией, если рядом с учебными заведениями будут проходить протесты против вакцинации.

Ранее вакцины подросткам уже предложили несколько стран, в том числе Франция и Германия.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 7,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 135 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили 81,7% населения.

Теги: #великобритания #вакцинация #подростки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 20.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 36 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 36 тыс. человек – Минздрав

07:59 20.09.2021
Советник Байдена допустил, что для защиты от COVID-19 нужны три укола мРНК-вакцин

Советник Байдена допустил, что для защиты от COVID-19 нужны три укола мРНК-вакцин

06:53 20.09.2021
Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с подлодками для Австралии

Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с подлодками для Австралии

13:04 19.09.2021
В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

09:36 19.09.2021
В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

09:06 19.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали 58605 человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали 58605 человек

08:11 19.09.2021
Детали трехстороннего соглашения между США, Британией и Австралией о новом союзе (AUKUS) были согласованы втайне от Франции

Детали трехстороннего соглашения между США, Британией и Австралией о новом союзе (AUKUS) были согласованы втайне от Франции

21:50 18.09.2021
В США для полной вакцинации от COVID-19 может потребоваться три дозы мРНК-вакцин - советник Байдена

В США для полной вакцинации от COVID-19 может потребоваться три дозы мРНК-вакцин - советник Байдена

09:56 18.09.2021
В Индии в день рождения премьера Моди вакцинировали от коронавируса рекордные 22 млн человек

В Индии в день рождения премьера Моди вакцинировали от коронавируса рекордные 22 млн человек

19:08 17.09.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту "Борисполь" прекращает работу

Пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту "Борисполь" прекращает работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Марш равенства в Киеве прошел без нарушений правопорядка - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 22 сентября стартуют военные учения "Объединенные усилия–2021"

Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

Задержан экс-чиновник ГУ МВД Украины в Киеве, скрывавшийся от суда по делам Майдана

Участие Зеленского в Генассамблее ООН консолидирует международную поддержку Украины - Кулеба

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

Число заражений COVID-19 в мире превысило 228,5 млн

"Слуга народа" проведет вечером заседание фракции

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Пожар в школе Чугуева ликвидирован, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА