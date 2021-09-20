Стрельбу из травмата в Пермском университете в РФ устроил неизвестный в маске, сообщают о четверых пострадавших

Неизвестный в маске устроил стрельбу из травматического оружия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пресс-службе вуза в понедельник.

"Я подтверждаю информацию. У нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", - сказал представитель пресс-службы.

Университет просит студентов закрыться в аудиториях.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", - говорится в сообщении вуза в соцсети.

"Если вы едете в университет - разворачивайтесь!", - подчеркивается в сообщении вуза.

Университет сообщает о четверых пострадавших в результате стрельбы в вузе

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших", - говорится в сообщении университета в соцсети.

"Всё службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать", - уточняется в сообщении.

Все занятия в университете отменяются, добавляют сотрудники вуза.