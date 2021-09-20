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09:08 20.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 228,5 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 228,5 млн

Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составляет 228 млн 502 тыс. 47, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 млн 691 тыс. 332 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 млн 87 тыс. 432 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 673 тыс. 763. В то же время в США выздоровели свыше 32,5 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 478 тыс. 419. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 445 тыс. 165 человек, количество выздоровевших превысило 32,6 млн.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 239 тыс. 783 заболевших. Скончались 590 тыс. 752 человек, выздоровели более 20,2 млн.

За время пандемии в мире было распределено 5 млрд 905 млн 839 тыс. 207 доз вакцин против коронавируса.

В свою очередь, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 603,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 75 человек, в Индии - 319, Бразилии - 2 тыс. 756.

Теги: #covid_19 #мир
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