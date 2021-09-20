В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 36 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 36 029 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"36 029 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 19 сентября 2021. Одну дозу получили 21 118 человек полностью иммунизированы – 14 911 человек", – сказано в сообщении утром в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работало 296 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу - 6 304 014 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

" Всего проведено 11 456 848 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.