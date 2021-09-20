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08:14 20.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 275, медработников - 22). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 255 человек; летальных случаев - 44; выздоровели - 565 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 350 646 человек, выздоровело 2 231 417 человек, летальных случаев - 54 919.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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