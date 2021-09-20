События

07:59 20.09.2021

Советник Байдена допустил, что для защиты от COVID-19 нужны три укола мРНК-вакцин

1 мин читать
Советник Байдена допустил, что для защиты от COVID-19 нужны три укола мРНК-вакцин

Для полноценной вакцинации от коронавируса COVID-19 может понадобиться введение не двух, а трёх доз вакцины, сообщило в субботу издание The Telegraph со ссылкой на главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

"Считаю, что в итоге выяснится, что надлежащий режим вакцинации, по крайней мере для мРНК-вакцин, таких как от компании Pfizer (SPB: PFE), предполагает две первоначальные дозы, а затем - введение после них третьей дозы спустя несколько месяцев", - заявил Фаучи в интервью The Telegraph.

При этом Фаучи отметил, что пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

"Мы пока этого не знаем. Я думаю, слишком рано принимать такое решение", - сказал эксперт.

Комментируя пандемию в целом, Фаучи заявил, что надеется, что она закончится к концу весны следующего года. Однако он указал, что этому "нет никаких гарантий" в связи с появлением и распространением более заразного варианта коронавируса - штамма "дельта".

Издание напоминает, что в пятницу консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отклонило план по введению третьей дозы препарата Pfizer американцам старше 16 лет. При этом эксперты одобрили введение бустерных доз вакцины Pfizer всем жителям США в возрасте 65 лет и старше.

Теги: #сша #мнение #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 20.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 36 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 36 тыс. человек – Минздрав

22:35 19.09.2021
Глава МИД Франции провел встречу с отозванными из США и Австралии послами

Глава МИД Франции провел встречу с отозванными из США и Австралии послами

15:17 19.09.2021
Президенты Франции и США обсудят ситуацию вокруг отмены Австралией контракта на постройку подлодок

Президенты Франции и США обсудят ситуацию вокруг отмены Австралией контракта на постройку подлодок

13:04 19.09.2021
В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

11:03 19.09.2021
Канберра до соглашения по АПЛ с США и Британией высказывала недовольство контрактом по подлодкам с Францией

Канберра до соглашения по АПЛ с США и Британией высказывала недовольство контрактом по подлодкам с Францией

09:36 19.09.2021
В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

09:06 19.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали 58605 человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали 58605 человек

05:53 19.09.2021
Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

Четыре человека арестованы на митинге у здания Капитолия в Вашингтоне

03:02 19.09.2021
Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов приводнился в Атлантике

Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов приводнился в Атлантике

21:50 18.09.2021
В США для полной вакцинации от COVID-19 может потребоваться три дозы мРНК-вакцин - советник Байдена

В США для полной вакцинации от COVID-19 может потребоваться три дозы мРНК-вакцин - советник Байдена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Марш равенства в Киеве прошел без нарушений правопорядка - полиция

В Киеве завершился Марш равенства

ПОСЛЕДНЕЕ

"Корона" стала обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

Число заражений COVID-19 в мире превысило 228,5 млн

"Слуга народа" проведет вечером заседание фракции

В Украине за сутки зафиксировано 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 565 человек, 44 умерло – Минздрав

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Пожар в школе Чугуева ликвидирован, пострадавших нет

20 сентября: Какой сегодня праздник

Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с подлодками для Австралии

Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

Австриец пытался вывезти из Украины книгу XIX века и картину начала XX века

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА