Советник Байдена допустил, что для защиты от COVID-19 нужны три укола мРНК-вакцин

Для полноценной вакцинации от коронавируса COVID-19 может понадобиться введение не двух, а трёх доз вакцины, сообщило в субботу издание The Telegraph со ссылкой на главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

"Считаю, что в итоге выяснится, что надлежащий режим вакцинации, по крайней мере для мРНК-вакцин, таких как от компании Pfizer (SPB: PFE), предполагает две первоначальные дозы, а затем - введение после них третьей дозы спустя несколько месяцев", - заявил Фаучи в интервью The Telegraph.

При этом Фаучи отметил, что пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

"Мы пока этого не знаем. Я думаю, слишком рано принимать такое решение", - сказал эксперт.

Комментируя пандемию в целом, Фаучи заявил, что надеется, что она закончится к концу весны следующего года. Однако он указал, что этому "нет никаких гарантий" в связи с появлением и распространением более заразного варианта коронавируса - штамма "дельта".

Издание напоминает, что в пятницу консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отклонило план по введению третьей дозы препарата Pfizer американцам старше 16 лет. При этом эксперты одобрили введение бустерных доз вакцины Pfizer всем жителям США в возрасте 65 лет и старше.