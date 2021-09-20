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07:42 20.09.2021

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

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Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ. С начала суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения… Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого противник сбросил ВОГ-17 вблизи Талаковки.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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