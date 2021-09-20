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07:30 20.09.2021

Пожар в школе Чугуева ликвидирован, пострадавших нет

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Пожар в школе Чугуева ликвидирован, пострадавших нет

Пожар в школе Чугуева (Харьковская обл.), возникший накануне вечером, ликвидирован в понедельник утром, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"19 сентября в 19.28 в г.Чугуев в двухэтажном здании школы № 2 возник пожар крыши. В 6.30 20 сентября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 500 м кв., повреждены помещения спортзала", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек и 12 единиц техники.

Теги: #школа #чугуев #пожар
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