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06:53 20.09.2021

Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с подлодками для Австралии

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Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с подлодками для Австралии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится сгладить остроту в отношениях с Францией, возникшую после британо-американской сделки с Австралией о строительстве подводных лодок вместо французских.

"Наша любовь к Франции неистребима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, это имеет огромное значение для этой страны", - цитирует агентство Bloomberg заявление Джонсона в самолете журналистам, сопровождающим его в рамках визита в США.

Премьер добавил: "Это исключительно дружественные отношения, сердечные, они насчитывают столетие или более, и жизненно важны для нас".

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.

Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, имея в виду Великобританию, охарактеризовал соглашение как "возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов".

Теги: #великобритания #франция #отношения #премьер
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