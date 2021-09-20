События

05:53 20.09.2021

Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

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Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане, сообщает агентство Associated Press (AP).

Так, над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове замечены клубы черного и белого дыма.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Ранее в воскресенье власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка 1 тыс. человек.

Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.

Теги: #испания #вулкан #извержение #остров
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