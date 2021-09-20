Один человек погиб на пожаре деревообрабатывающего цеха в Тячевском районе Закарпатья

В Тячевском районе (Закарпатская обл.) в ночь на воскресенье, 19 сентября, загорелся коровник и деревообрабатывающий цех, погиб сторож, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства, пожар произошел в пгт Дубовое в 1:03. Площадь составила 3 тыс. квадратных метров. Пожар локализован в 2:48, а ликвидировали в 6:46. К его тушению привлекли 5 единиц техники, также спасателям помогали местные жители. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины, который был охранником этого здания.

Вместе с тем, было спасено 47 голов крупного рогатого скота и одна единица техники.

"Причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются, ведь, по предварительным данным, огнем уничтожен коровник, деревообрабатывающий цех и имущество, находившееся внутри», - сказано в сообщении.