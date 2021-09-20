Дуда и Зеленский встретятся 21 сентября в США в ходе 76-й сессии Генасамблеи ООН

В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоится встреча президентов Украины, Польши, Молдовы и премьер-министра Грузии, сообщает официальный сайт президента Польши.

Согласно опубликованого графика, 21-24 сентября 2021 президент Польши Анджей Дуда с женой посетят США.

В первый день визита 21 сентября в 20:00 у Дуды запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.