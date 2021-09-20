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00:42 20.09.2021

ИГ взяла ответственность за теракты в афганском Джелалабаде

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ИГ взяла ответственность за теракты в афганском Джелалабаде

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в афганском городе Джелалабад, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Террористы распространили коммюнике, в котором отметили, что в субботу подорвали три бомбы, а мишенями были три транспортных средства движения "Талибан". Кроме того, согласно утверждениям ИГ, в воскресенье террористы подорвали еще одну бомбу в Джелалабаде.

В субботу сообщалось, что в результате терактов погибли три человека, а несколько десятков получили ранения.

Джелалабад - столица провинции Нангархар, которая считается главным оплотом ячейки ИГ, действующей в Афганистане.

Теги: #афганистан #ответственность #теракты
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