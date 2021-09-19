Пожар в школе в Чугуеве локализован, идет его ликвидация

В Чугуеве Харьковской области в воскресенье вечером в здании общеобразовательной школы №2 по ул.Гвардейская начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 19:28.

"На месте происшествия работают 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Общая площадь пожара около 500 кв.м. Горели деревянные конструкции крыши и перекрытия спортзала и частично двухэтажного здания школы", - говорится в сообщении.

В 22:02 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация.