Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10 часов. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации подчеркивается, что с маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны.

"Пассажиров с этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на час прибудет объездным маршрутом поезд №118", – добавили в пресс-службе.