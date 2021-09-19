Три трупа обнаружены возле польско-беларусской границы

Вблизи польско-беларусской границы найдены тела трех человек, сообщили в польской погранслужбе в воскресенье.

"Сегодня, 19 сентября, в приграничном с Беларусью районе обнаружены трупы трех человек", - говорится в сообщении погранслужбы в Твиттере.

Между тем в беларусском погранкомитете в воскресенье сообщили, что возле деревни Лесное в метре от беларусско-польской границы 19 сентября обнаружено тело женщины без признаков жизни. Рядом с телом находились трое детей в возрасте, предположительно, от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.

По информации беларусского погранкомитета, вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе зафиксированы "явные признаки волочения тела из Польши в Беларусь".

В Следственном комитете Беларуси в свою очередь проинформировали, что погибшая - гражданка Ирака 39 лет. Женщина была обнаружена без обуви, следствие не исключает, в том числе, и версию наступления смерти от переохлаждения.

В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "беларусского режима".