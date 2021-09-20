События

07:00 20.09.2021

20 сентября: Какой сегодня праздник

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20 сентября: Какой сегодня праздник

Ежегодно в третий понедельник сентября в Японии отмечается День чествования пожилых людей. Японская пословица — "Познавать новое, обращаясь к старому" — очень хорошо отражает связь поколений в Японии и позволяет понять, что культ старшего поколения, в хорошем смысле этого слова, здесь очень ощутим. Поэтому День чествования пожилых людей (Keiro-no Hi) — это светлый и всеми любимый праздник.

В этот день отмечают Всемирный день риса, пожалуй, самого распространенного на нашей планете злака, и Всемирный день паэльи. В Украине - День рекрутера, в Казахстане - День матери, в Китае - День любви к своим зубам, в США - День сырного соуса "Keco", День благодарности жене, День ромового пунша, День пиццы пепперони, День женской дружбы. В Перу, Венесуэле, Уругвае - День свободы выражения мыслей, в Таиланде - День молодежи, в Германии - День детей, в Беларуси - День таможенника, в Азербайджане - День нефтяников, в Молдове - День работников сферы социальной защиты населения, в Кыргызстане - День предпринимателя.

В этот день:

В 1792 году во Франции разрешили разводы.

В 1917 году канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.

В 1946 году состоялось открытие Каннского кинофестиваля. Хронологически первой приняла фестиваль кино Венеция, а не Канны. Венецианский фестиваль задумывался как демонстрация силы и славы на то время нацистского режима. Во Франции, чувствующей, что тучи сгущаются, возникла идея противопоставить фашистскому кино кинематограф "свободного мира". В 1939-м все уже было готово, но грянула Вторая мировая война. Первый Каннский фестиваль был отложен на семь лет. Сегодня он является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе Канны собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. А в 1946 году на конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При. "Золотая пальмовая ветвь", как высшая награда фестиваля, присуждается с 1955 года. На фестивале вручаются и другие призы. С 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно. Но в его истории не всегда все было гладко – в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения – Каннский фестиваль стал проводиться весной. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного – с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, что стало залогом развития и успеха следующих смотров.

В 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как "Чернобыль", так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС.

Православная церковь 20 сентября чтит память игумена Луки Каппадокийского. В народе праздник назвали Луков день.

Приметы: облака молочные - скоро похолодает; на луке мало шелухи – зима будет морозной.

Именины: Григорий, Иван, Евгений, Михаил, Степан, Андрей и Петр.

 

Теги: #именины #приметы #этот_день #праздник_сегодня
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