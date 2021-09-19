На Донбассе с полуночи было 4 обстрела со стороны российских наемников, потерь нет

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 воскресенья, сообщается на странице ООС в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, танковых противотанковых гранатометов и из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за тот же период разминировали 3 га территории, передали на уничтожение 288 взрывоопасных предметов и полностью восстановили семь поврежденных домов.