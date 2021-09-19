События

18:32 19.09.2021

На Донбассе с полуночи было 4 обстрела со стороны российских наемников, потерь нет

1 мин читать
На Донбассе с полуночи было 4 обстрела со стороны российских наемников, потерь нет

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 воскресенья, сообщается на странице ООС в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, танковых противотанковых гранатометов и из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за тот же период разминировали 3 га территории, передали на уничтожение 288 взрывоопасных предметов и полностью восстановили семь поврежденных домов.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:46 19.09.2021
Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

17:50 18.09.2021
На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

На Донбассе с начала суток российские наемники применили БПЛА – штаб ООС

07:52 18.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое бойцов ОС

07:46 17.09.2021
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

07:43 16.09.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

07:44 15.09.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

19:47 14.09.2021
Ситуация с COVID-19 в Молдове вернулась к показателям конца апреля, суточный прирост заболевших вновь составляет более тысячи

Ситуация с COVID-19 в Молдове вернулась к показателям конца апреля, суточный прирост заболевших вновь составляет более тысячи

18:11 14.09.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

15:10 14.09.2021
Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

14:59 14.09.2021
СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Марш равенства в Киеве прошел без нарушений правопорядка - полиция

В Киеве завершился Марш равенства

В Украине за сутки зафиксировано 3 983 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 546 человек, 46 умерли

Ночью российские наемники обстреляли Майорск, без потерь

ОПЗ останавливается – первый замдиректора

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в Каневе призвал поддержать на выборах в Раду журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко

Индия может вскоре открыться для иностранных туристов

Франция и Швейцария опровергли сведения об отмене встречи их лидеров после решения швейцарцев купить истребители США

Скончался первый в годы независимости мэр Ровно Федив

На базе отдыха под Харьковом произошел пожар, два человека госпитализированы

Марш равенства в Киеве прошел без нарушений правопорядка - полиция

В Киеве днем и вечером ожидается гроза

Противники военного правительства Мьянмы напали на конвой сил безопасности возле Янгона

В Австралии необходимо добиться массовой вакцинации от коронавируса - премьер штата Виктория

Отмена Канберрой контракта на создание подлодок не была неожиданностью для Парижа - премьер Австралии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА