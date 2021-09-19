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16:26 19.09.2021

Франция и Швейцария опровергли сведения об отмене встречи их лидеров после решения швейцарцев купить истребители США

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Франция и Швейцария опровергли сведения об отмене встречи их лидеров после решения швейцарцев купить истребители США

Власти Франции и Швейцарии опровергли информацию СМИ, будто Париж отказался от встречи президентов этих двух стран Эмманюэля Макрона и Ги Пармелена на фоне того, что швейцарская сторона в этом году предпочла закупить истребители у США, а не во Франции.

"(Встреча - ИФ) никогда не отменялась, и особенно, по озвученным причинам", - цитируют французские СМИ заявление правительства Франции.

В заявлении уточняется, что в начале года Макрон согласился на встречу со швейцарским коллегой, а швейцарская сторона предложила в качестве даты мероприятия ноябрь.

"Мы сказали им летом, что в ноябре это было бы сложно", - отметили в Елисейском дворце, добавив, что окончательная дата встречи еще не установлена.

В администрации президента Швейцарии в свою очередь уточнили, что график президента еще окончательно не определен, и что изменения в планах не означают "отмены подтвержденного визита" Пармелена. В администрации уточнили, что речь шла не о государственном визите, а лишь "о рабочей поездке президента".

Ранее швейцарские газеты сообщили со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что Франция предпочла отказаться от встречи из-за того, что Швейцария, сделав в июне выбор в пользу приобретения у США 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A, несмотря на это уже окончательное решение, обсуждала поставку истребителей с Парижем.

По версии прессы, в Париже пришли к выводу, что Минобороны Швейцарии, уже решив купить американские истребители, продолжало консультации с другими производителями, включая французскую компанию Dassault Aviation, производящую французский многоцелевой истребитель Rafale.

СМИ напоминают, что эта информация стала известной на фоне разногласий Франции с США и Австралией вокруг отмены Канберрой контракта с Парижем на постройку подлодок.

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

Теги: #швейцария #франция #истребители
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