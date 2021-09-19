Скончался первый в годы независимости мэр Ровно Федив

Экс-мэр Ровно (1990-1993) Иван Федив ушел из жизни, сообщает Еспресо.TV в воскресенье.

"В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Жил во Львовской области. Ивану Федиву был 71 год", - говорится в сообщении.

В издании напомнили, что Ровенский городской совет под руководством Федива в 1991 году первым принял решение о неподдержке реакционеров из московского ГКЧП, после Ровно подобные решения и обращения начали принимать другие города Украины.