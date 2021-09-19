События

14:21 19.09.2021

На базе отдыха под Харьковом произошел пожар, два человека госпитализированы

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На базе отдыха под Харьковом произошел пожар, два человека госпитализированы

В пос.Печенеги Харьковской области в деревянном домике на базе отдыха утром в воскресенье произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в 6:08.

"Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых (мужчина 43 лет и 35-летняя женщина) получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове", - говорится в сообщении.

Остальные восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

Следователи Чугуевского райуправления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пожар #харьковская_область
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