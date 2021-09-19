Отмена Канберрой контракта на создание подлодок не была неожиданностью для Парижа - премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье опроверг обвинения Франции, будто Канберра ввела в заблуждение Париж перед тем, как объявить об отмене совместного контракта на строительство атомных подводных лодок, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Я думаю, у них (Франция - ИФ) были бы все причины осознавать - у нас имелось глубокое и серьезное беспокойство по поводу того, чтобы возможности подводных лодок класса Attack не отвечали нашим стратегическим интересам", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.

"И мы дали очень ясно понять, что мы примем решение (по контракту на строительство подводных лодок - ИФ), основываясь на наших стратегических интересах", - продолжил премьер.

Он добавил, что понимает разочарование Франции в связи с решением Канберры, однако, подчеркнул Моррисон, он не сожалеет о действиях Австралии, потому что "на первом месте - национальные австралийские интересы".

Ранее австралийский министр обороны Питер Даттон заявлял, что еще до договоренности о строительстве в Австралии атомных субмарин в сотрудничестве с США и Великобританией Канберра заявляла Парижу о своих озабоченностях по поводу сделки по французским подводным лодкам.

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