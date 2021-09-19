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12:34 19.09.2021

В начале недели в Украине ожидается дождливая погода и похолодание

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В начале недели в Украине ожидается дождливая погода и похолодание

В ближайшие сутки, 20 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди, лишь в южных областях без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днём 8-13°, в южных и восточных областях ночью 6-11°, днём 15-20°.

В Киеве утром, днём небольшой дождь, температура воздуха ночью 7-9°, днём 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 сентября самая высокая температура днём была зафиксирована на отметке 30,4 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью на отметке 0 градусов в 1921 году.

Во вторник, 21 сентября, ночью в северных областях и южной части, днём в восточных и северо-восточных областях местами небольшие дожди; на остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных областях на почве заморозки 0-3°, днём 5-10° тепла, на Закарпатье и местами в центральных областях до 14°; в южной части и восточных областях ночью 5-11° тепла, днем 13-18°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днём без осадков; температура воздуха ночью 4-6°, днём 7-9°.

 

Теги: #погода #прогноз
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